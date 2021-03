Qual. Qatar 2022, le formazioni delle sfide del Gruppo D: Rabiot sfida l'ex compagno Pjanic

Sono ufficiali le formazioni di Bosnia-Francia e Ucraina-Kazakistan, gare valevoli per la terza giornata del gruppo D di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Tanti “italiani” in campo, a centrocampo ci sarà il duello tra ex compagni Pjanic e Rabiot, quest’ultimo supportato da un altro ex Juve come Pogba.

Bosnia ed Erzegovina (3-5-2): Sehic; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanlacanin; Todorovic, Hadziahmetovic, Pjanic, Cimirot, Kolasinac; Dzeko, Krunic. Allenatore: Musa.

Francia (4-4-2): Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez; Coman, Pogba, Rabiot, Lemar; Mbappé, Griezmann. Allenatore: Deschamps.

_________________________________________________________________________

Ucraina (3-5-2): Trubin; Kryvtsov, Matviyenko, Mkykhaylichenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Junior Moraes, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko.

Kazakistan (4-2-3-1): Pokatilov; Marochkin, Maliy, Alip, Dosmagambetov; Nurgaliyev, Muzhikov; Vallullin, Abiken, Tagybegen; Almbetov. Allenatore: Baisufinov.