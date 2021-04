"Qualificazione psicologicamente necessaria". Rivedi Guardiola dopo il successo del City

Pep Guardiola è soddisfatto per il raggiungimento delle semifinali da parte del suo Manchester City. Ed in conferenza stampa dopo la partita ha parlato dell'obiettivo e delle difficoltà che nasconde una competizione come la Champions League: "Non possiamo negare che per la società questa qualificazione è molto importante. Questa è una competizione dura psicologicamente perché dopo 10 mesi di lavoro vieni giudicato solo in base ad una partita e magari vieni eliminato per la differenza gol o per un fallo di mano non ravvisato. Basta questo per considerare la tua stagione disastrosa o fallimentare, vieni bollato come squadra senza personalità in base ad una sola partita. Non è giusto, non possiamo giudicare il lavoro di 4 o 5 anni sulla base di una qualificazione. Psicologicamente questa qualificazione è stata necessaria per me, per la squadra, il presidente e l'amministratore delegato". In calce il video con le parole di Pep Guardiola.