R. Madrid, Kroos controcorrente: "Non abbiamo scuse, il campo non c'entra nulla"

Dopo lo 0-0 arrivato in casa dell'Osasuna, Zidane e Courtois si sono lamentati con la Liga che ha permesso di giocare una gara nonostante l'emergenza neve che aveva rovinato le condizioni del campo. Toni Kroos però non ha voluto cercare scuse per questo pareggio del Real Madrid: “Abbiamo perso occasioni, abbiamo controllato tutta la partita ma abbiamo creato poche occasioni. C'è sempre un rivale che difende, lo sapevamo e con la nostra qualità dovevamo creare di più. Lo stato del campo? Non ci sono scuse, entrambe le squadre hanno giocato in questo campo. Ci è mancato qualcosa per vincere la partita. Non possiamo essere felici perché stiamo lottando per essere primi e un pareggio qui non aiuta".