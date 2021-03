Racing Club, Schelotto si ferma ancora: problema al ginocchio destro, rischia 1 mese di stop

Non c'è pace per Matias Ezequiel Schelotto. L'ex giocatore tra le altre di Inter e Chievo è approdato agli inizi di febbraio al Racing Club de Avellaneda, ma non sta riuscendo a trovare la continuità sperata. Il 31enne si è infortunato al tendine del ginocchio della gamba destra durante l'ultima sfida, quella contro l'Argentinos Juniors. Se verrà confermato il problema, potrebbe restare fuori per circa un mese. Salterà di sicuro il prossimo match, quello contro il River Plate.