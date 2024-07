Ufficiale Rafa Marquez lascia il Barcellona B: sarà nello staff del CT del Messico Aguirre

Adesso è ufficiale: Rafa Márquez lascia il ruolo di allenatore del Barça Atlètic, vale a dire la seconda squadra del Barcellona, per accettare la sfida di diventare assistente di Javier Aguirre sulla panchina della nazionale messicana. Ad annunciarlo è stato lo stesso club catalano con un comunicato ufficiale:

"Rafa Márquez non continuerà come allenatore del Barça Atlètic . L'allenatore messicano ha raggiunto un accordo con l'FC Barcelona per rescindere il suo contratto, per intraprendere una nuova sfida professionale", si legge nella nota diffusa club. Il club, inoltre, ringrazia l'allenatore messicano per il suo impegno. "Il Club ringrazia Rafa Márquez per la sua dedizione e professionalità durante tutto questo tempo in cui è diventato un tassello fondamentale nella formazione dei giocatori, e gli augura buona fortuna per il futuro, sia a livello sportivo che personale."

Sabato scorso è nato l'interesse messicano di poter avere Márquez nello staff tecnico della nazionale e in meno di un giorno è stata confermata la sua partenza dal club del Barça.