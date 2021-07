Ramos al PSG, visite mediche in corso. Lo spagnolo è arrivato alla clinica di Neuilly

Sergio Ramos è arrivato a Parigi da circa 40 minuti e si sta già sottoponendo alle visite mediche. Il giocatore spagnolo si è recato presso l'ospedale americano di Neuilly, una clinica privata certificata dal sistema sanitario francese. Se non ci saranno intoppi, già in giornata potrebbe essere annunciato come nuovo acquisto del Paris Saint-Germain.