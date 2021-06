Ramos dice addio al Real, Benzema: "Più che un capitano, un amico e un fratello"

"Più che un capitano, un amico e un fratello. Grazie per tutti i momenti che abbiamo passato insieme nel cammino verso il successo del Real Madrid. Ti auguro il meglio, leggenda". Karim Benzema ha salutato così capitan Sergio Ramos nel giorno del suo addio al Real Madrid.

More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️🙏🏼🔥 pic.twitter.com/3KcYOq4IwU

— Karim Benzema (@Benzema) June 17, 2021