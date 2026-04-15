Raphinha rischia grosso: parla di "partita rubata" e si becca coi tifosi dell'Atletico in tribuna

La UEFA starebbe valutando con attenzione quanto accaduto dopo il ritorno dei quarti di finale tra Atletico Madrid e Barcellona al Metropolitano, e la posizione di Raphinha rischia di complicarsi seriamente in vista della prossima Champions League.

Nel mirino dell’organo europeo ci sarebbero alcune dichiarazioni del brasiliano nel post-partita, in cui ha parlato apertamente di "partita rubata". Parole che, insieme ad altri episodi avvenuti a bordocampo, sono finite al vaglio degli ispettori UEFA, sempre molto attenti a tutelare il rispetto nei confronti della classe arbitrale, dentro e fuori dal campo.

Non è la prima volta che episodi simili finiscono sotto indagine: in passato anche Neymar era stato sanzionato con una lunga squalifica per dichiarazioni ritenute eccessive nei confronti degli arbitri. Inoltre, l’UEFA ha già punito altri giocatori per comportamenti e gesti verso il pubblico o dopo l’eliminazione, come accaduto a Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé e Dani Ceballos.

Nel caso di Raphinha, oltre alle parole, anche alcuni gesti verso il pubblico potrebbero aggravare la sua posizione. Un elemento che potrebbe portare a una sanzione e, di conseguenza, a una possibile assenza nelle prime partite della prossima edizione della Champions League. La UEFA, insomma, continua a mantenere una linea molto rigida: il rispetto delle istituzioni arbitrali resta una priorità assoluta.