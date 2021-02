RB Lipsia, Sabitzer mastica amaro: "I due errori difensivi rendono la serata più amara"

Il centrocampista e capitano del RB Lipsia Marcel Sabitzer mastica amaro dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League: “La delusione è grande, abbiamo giocato una bona partita per lunghi tratti, creato due o tre occasioni da gol, ma se inizi la ripresa con due errori così grandi allora comprometti tutto. È molto fastidioso. - continua Sabitzer nel dopo gara – Non si può difendere in quel modo contro un attacco come quello del Liverpool e questi errori rendono la serata ancora più amara”.