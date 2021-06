Real, Ancelotti già al lavoro. Il tecnico da oggi a Valdebebas per pianificare la stagione

Carlo Ancelotti si è già messo al lavoro. Il nuovo allenatore del Real Madrid, in quella che sarà la sua seconda esperienza alla guida dei Blancos, ha anticipato l'arrivo dei suoi giocatori e ha già preso possesso del suo ufficio a Valdebebas, per iniziare a pianificare la stagione . Come riporta As, l'italiano ha visitato oggi le strutture del Real, tra cui i campi 1 e 2, dove di solito si allena la prima squadra.