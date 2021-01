Real, è arrivato il momento di Lunin? Dopo 943 giorni può giocare in una gara ufficiale

Il 22 giugno 2018, il Real Madrid ufficializzò l'acquisto di Andriy Lunin, portiere dell'Ucraina Under-20 che avrebbe vinto la Coppa del Mondo un anno dopo. Mercoledì il talento classe 1999 può scendere in campo per la prima volta in una sfida ufficiale con i Blancos, contro l'Alcoyano in Copa del Rey. Lunin finora ha giocato soltanto 25 partite in Spagna, con le maglie di Oviedo, Leganes (5 in Liga) e Real Valladolid. A 943 giorni dal suo arrivo a Madrid (dallo Zorya Luhansk per 8,5 milioni di euro), potrebbe finalmente essere arrivato il suo momento. A riportarlo è Marca.