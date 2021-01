Real fuori con l'Alcoyano, bufera su Zidane, Isco e Marcelo: l'atteggiamento fa discutere

Bufera in casa Real Madrid dopo la sconfitta con l'Alcoyano in Copa del Rey. Nell'occhio del ciclone finisce in particolare Zinedine Zidane, il cui atteggiamento non è piaciuto alla stampa spagnola. Le telecamere di El Chiringuito hanno ripreso più volte il tecnico francese con un'aria svogliata e assente: Zizou non ha tenuto il classico discorso tecnico prima dell'inizio dei tempi supplementari e nemmeno nella breve pausa tra i due tempi supplementari. Solo qualche parola scambiata con Marcelo e un'occhiata alle condizioni di Benzema, che aveva accusato un fastidio alla gamba sinistra.

A far discutere però è anche il comportamento di due protagonisti in campo: prima dell'inizio dei supplementari, Isco e Marcelo (due dei giocatori più attesi nel match) sono stati pizzicati mentre ridevano, incuranti della beffa subita nel finale (il pareggio dell'Alcoyano è arrivato all'80') e di quello che sarebbe successo dopo.