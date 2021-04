Real-Liverpool 3-1, Wijnaldum ci crede ancora: "Possiamo ribaltarla, lo abbiamo già dimostrato"

Georginio Wijnaldum suona la carica e invita i compagni di squadra a tentare la rimonta contro il Real Madrid, dopo il ko subito ieri sera all'andata per 1-3. Sarà necessario vincere ad Anfield per 2-0 o in caso contrario con almeno tre gol di scarto. Impresa riuscita in passato, come il famoso 4-0 al Barcellona nella semifinale del 2019: "Di fronte a noi avremo una grande sfida, ma non è finita finché non è finita" è il messaggio dell'olandese. Ai microfoni di LFCTV il centrocampista ha dichiarato: "Se guardi il modo in cui abbiamo buttato via i palloni e come abbiamo giocato quando avevamo il pallone tra i piedi, ti rendi conto che non siamo stati bravi abbastanza. Per fortuna abbiamo segnato un gol in trasferta, per sfortuna loro hanno segnato dopo il nostro gol. Sarebbe stato meglio ripartire da un 2-1 o meglio ancora da un 2-2. Non è impossibile, lo abbiamo dimostrato negli anni passati. Ma è senz'altro difficile".