Real Madrid, Ancelotti non conta su Bale e il gallese medita il ritiro: la decisione dopo Euro2020

Gareth Bale medita il ritiro dal calcio giocato. Ad assicurarlo è Marca, secondo cui nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Real Madrid il gallese sta pensando sul serio di dire basta. Ragionerà in questi giorni e, se nulla cambierà, dal momento che Carlo Ancelotti non pare contare su di lui, renderà pubblica la sua decisione dopo gli Europei. Si cercherà chiaramente la soluzione migliore per risolvere il contratto con i Blancos, che di par loro non sembrano intenzionati a opporsi alla scelta dell'ex Tottenham.