Real Madrid, anche Carlo Ancelotti nelle idee di Perez: sarebbe un clamoroso ritorno

vedi letture

Dopo un anno e mezzo passato all'Everton, per Carlo Ancelotti potrebbero spalancarsi le porte di un clamoroso ritorno al Real Madrid: il presidente Perez non ha dimenticato l'eroe della storica Décima e dopo aver accolto Zidane, potrebbe concretizzare un secondo incredibile ritorno, quello del tecnico di Reggiolo. Anche in Spagna l'ipotesi sta circolando in queste ore, con il club merengue a caccia di un tecnico di polso ed esperienza che possa rilanciare le ambizioni della squadra dopo una stagione da zero titoli.