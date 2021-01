Real Madrid-Athletic, formazioni ufficiali: Zidane conferma l'undici che ha pareggiato a Pamplona

Di seguito le formazioni ufficiali di Real Madrid-Athletic, seconda semifinale di Supercoppa spagnola. La vincente affronterà domenica il Barcellona. Zinedine Zidane conferma in blocco l'undici che ha pareggiato sabato contro l'Osasuna. Marcelino schiera in mezzo al campo Dani Garcia al posto di Vesga e propone Balenziaga terzino sinistro al posto di Berchiche:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.

ATHLETIC (4-4-2): Unai Simon; Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga; De Marcos, Dani Garcia, Vencedor, Muniain; Raul Garcia, Williams. All. Marcelino.