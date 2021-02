Real Madrid, Benzema ci sarà al ritorno con l'Atalanta. E anche al derby con l'Atlético

Segnali incoraggianti in casa Real Madrid circa il recupero di Karim Benzema, che sta procedendo nel migliore dei modi. Secondo quanto riportano i media spagnoli l'attaccante recupererà in tempo per il derby contro l'Atlético in programma il 7 marzo e che potrebbe essere decisivo per le sorti de LaLiga. Il francese si è fermato per un problema agli adduttori che gli ha fatto saltare la partita di campionato contro il Valladolid e soprattutto l'andata degli ottavi di finale di Champions contro l'Atalanta. La partita di ritorno contro gli orobici è in programma il 16 marzo, tempo sufficiente per rivederlo in campo. 33 anni, Benzema in questa stagione ha realizzato 17 reti in 28 partite, risultando di gran lunga il miglior marcatore della squadra. Il secondo miglior marcatore infatti è Casemiro, a quota 6.