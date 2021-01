Real Madrid, Bettoni: "Il rinnovo di Ramos non mi preoccupa. È un professionista esemplare"

Domani contro il Levante sulla panchina del Real Madrid siederà ancora il vice di Zinedine Zidane, David Bettoni. In conferenza stampa ha parlato anche del rinnovo di Sergio Ramos che non arriva. Può condizionare le sue prestazioni? "Vedo sergio ogni giorno e il suo rinnovo non mi preoccupa. Nulla ci preoccupa. Non posso dire altro, ora è in fase di recupero dall'infortunio. Migliora ogni settimana. È un grande professionista e nessuno può metterlo in dubbio. Lo vedo normale, non lo vedo differente".