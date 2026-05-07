Real Madrid, c'è il report medico di Valverde: trauma cranico per lui, out due settimane

Il Real Madrid ha appena reso note le condizioni di Ernesto Valverde, ricoverato in ospedale in seguito ad una rissa avvenuta con il compagno di squadra Aurelien Tchouameni. Come riferito dalla società spagnola attraverso il suo sito ufficiale, il centrocampista uruguaiano ha riportato un trauma cranico che necessiterà di un periodo di riposo di circa 10-14 giorni.

Questa la nota del club blanco:

"Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Federico Valverde dai Servizi Medici del Real Madrid C.F., gli è stato diagnosticato un trauma cranioencefalico. Valverde si trova a casa in buone condizioni e dovrà osservare un periodo di riposo compreso tra i 10 e i 14 giorni, come previsto dai protocolli medici per questo tipo di diagnosi".

Valverde salterà certamente le partite contro Barcellona e Real Oviedo, e potrebbe tornare a disposizione per la penultima giornata contro il Siviglia. Da capire quale punizione il Real Madrid voglia prendere per i due: non è escluso che la loro stagione sia giunta al termine e che la rissa possa avere conseguenze addirittura per la loro permanenza nelle Merengues (QUI la news)