Real Madrid-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: Isco e Hazard in panchina, c'è Asensio

Alle 21 scenderà in campo in campo il Real Madrid che ospiterà il Celta Vigo. Zidane senza Ramos, punta su Nacho al fianco di Varane e Mendy laterale. In attacco c'è Asensio e non Hazard. Gli ospiti invece scenderanno in campo con Iago Aspas e Santi Mina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio, Benzema.

CELTA VIGO (4-4-2): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Araújo, Olaza; Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina.