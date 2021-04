Real Madrid, da domani sarà possibile presentare la candidatura alle presidenziali

Il Consiglio Elettorale del Real Madrid ha ufficialmente aperto la procedura per lo svolgimento delle elezioni alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione. I candidati alla presidenza potranno presentare le loro candidature dal 3 al 12 aprile. In caso di presentazione di più candidature, il Consiglio Elettorale dovrà fissare la data delle elezioni che, secondo il regolamento elettorale del club, non sarà successiva al 29 aprile. Se viene presentata una sola candidatura, sarà proclamata come nuovo Consiglio di Amministrazione tra il 13 e il 15 aprile. i candidati dovranno presentare una pre-garanzia bancaria, assistita dal patrimonio personale dei componenti la candidatura, pari al 15% del budget di spesa del club, pari a 92,82 milioni di euro.