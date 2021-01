Real Madrid fuori dalla Supercoppa, Zidane: "Non è un fallimento. È così la vita"

vedi letture

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha commentato la sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic: "Non è un fallimento. Fallire non è provare, non dare tutto in campo. La vita è così, non si può sempre vincere". Eliminazione giusta? "Il primo tempo non è stato buono. Hanno avuto due occasioni e hanno segnato. Il secondo tempo è stato differente. Abbiamo preso un palo, creato occasioni, segnato un gol. Ma non è bastato".