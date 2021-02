Real Madrid, Hazard e Benzema vicini al ritorno: la conferma arriva da mister Zidane

Merengues domani in campo contro la Real Sociedad

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Eden Hazard e Karim Benzema "stanno meglio" e saranno "i prossimi" a rientrare dall'infortunio. E' la rassicurazione di Zinédine Zidane in conferenza stampa domenica. "Eden e Karim stanno meglio. Non sono ancora pronti, non do una data. Abbiamo recuperato alcuni giocatori, ma spero che li recupereremo molto presto", ha annunciato Zidane prima di affrontare la Real Sociedad lunedì sera per la 25/a giornata della Liga. Questa domenica, Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola e Marcelo (tutti infortunati di recente) si sono allenati per la seconda volta consecutiva con il resto della squadra nel centro di allenamento del Real a Valdebebas. Il Real Madrid è l'avversario dell'Atalanta agli ottavi di Champions League. Nella partita di andata le merengues hanno vinto a Bergamo 1-0. (ANSA).