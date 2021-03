Real Madrid, le cessioni per finanziare Mbappé e Haaland: offensiva da oltre 300 mln in estate

vedi letture

Da tempo vengono accostati i nomi di Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland al Real Madrid. Oggi Marca fa sapere che i due sono obiettivi concreti, già per la prossima estate. La volontà di Florentino Perez infatti sarebbe quella di far partire l'offensiva per i due talenti già a fine campionato. Una doppia operazione che supererebbe i 300 milioni di euro ma che - si legge - nel club sono convinti di poter perseguire grazie alle tante cessioni che la Casa Blanca ha in mente di completare al termine di questa stagione.