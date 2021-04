Real Madrid, nuovo stop per Sergio Ramos. Salterà il Clasico e i quarti di Champions

Problemi fisici per Sergio Ramos, al ritorno dalla Nazionale. Come riportato dal sito ufficiale del Real Madrid è stato diagnosticato al capitano dei blancos un infortunio muscolare al gemello interno della gamba sinistra. Il club non ha specificato la durata della sua indisponibilità anche se i media danno per certa la sua assenza per almeno un mese. Questo significa che Ramos salterà la partita del 10 aprile contro il Barcellona ed entrambe le sfide di Champions League contro il Liverpool. Ennesimo stop in questa stagione, nella quale il difensore ha perso già 18 partite in tutte le competizioni.