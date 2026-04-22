Real Madrid, priorità al centrocampo sul mercato: occhi in casa PSG e Manchester City

Probabilmente senza trofei al termine dell'annata in corso, il Real Madrid prepara interventi mirati per rilanciarsi. La strategia di Florentino Pérez non prevede una rivoluzione totale, ma correttivi mirati, soprattutto in mezzo al campo, considerato il reparto su cui intervenire con maggiore decisione per migliorare la qualità dell'organico.

Secondo quanto filtra dalla Spagna, il nome in cima alla lista è quello di Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain. Le indiscrezioni, confermate anche da Cadena SER, parlano di un vero e proprio sogno di mercato per i Blancos. Tuttavia, il portoghese ha recentemente ribadito pubblicamente la propria volontà di restare a Parigi, complicando inevitabilmente ogni tentativo.

Resta sullo sfondo anche la candidatura di Rodri, profilo molto apprezzato per esperienza, leadership e conoscenza del calcio spagnolo. Il centrocampista del Manchester City avrebbe già mostrato aperture verso un possibile trasferimento, ma l’operazione si presenta complessa. Per vestire la maglia del Real, infatti, dovrebbe prima negoziare la propria uscita con il City e, soprattutto, accettare un contratto meno ricco rispetto agli standard attuali, anche alla luce dell’età e del recente infortunio al ginocchio. La dirigenza madrilena riflette e pianifica: il futuro passa da scelte ponderate, con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza stravolgerne l’identità.