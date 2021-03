Real Madrid-Real Sociedad 1-1, le pagelle: Portu chiama, Vinicius risponde. Mendy sottotono

vedi letture

Real Madrid-Real Sociedad 1-1

Marcatori: 55’ Portu, 89’ Vinicius.

REAL MADRID

Courtois 6 - Rischia molto quando perde il pallone in area sulla rovesciata poi di Monreal che termina sul fondo. Nulla può sulla zuccata vincente di Portu.

Lucas Vazquez 6,5 - Ormai è un esterno a tutta fascia. Spinge molto sulla destra cercando sempre l’affondo verso l’area di rigore della Real Sociedad. Suo l’assist per il pareggio di Vinicius.

Varane 6,5 - Qualche piccola sbavatura ad inizio gara quando fatica a prendere le misure su Isak. Poi col passare dei minuti acquista sempre più sicurezza.

Nacho 6 - Dopo un primo tempo perfetto, disputa un inizio di ripresa con qualche sbavatura di troppo come quando aspetta troppo il pallone favorendo il recupero di Portu in un’azione pericolosa per i suoi.

Mendy 5,5 - Non è il solito Mendy quando deve aggredire l’area di rigore avversaria ma va dato merito a Gorosabel. Perde Portu in occasione della rete del vantaggio.

Modric 6 - Classe e qualità non sono una novità per il forte centrocampista croato che distribuisce palloni in mezzo al campo e chiama Remiro alla parata plastica nel primo tempo. Nel secondo tempo invece cala vistosamente di tono e viene sostituito (Dal 77’ Valverde sv).

Casemiro 6,5 - E’ l’uomo più pericoloso dei suoi. Inizio con freno a mano tirato per il centrocampista brasiliano che perde diversi palloni sanguinosi. Poi sale in cattedra provando la conclusione dalla distanza. Nel secondo tempo sfiora a più riprese il gol di testa.

Kroos 6 - Centrocampista che garantisce il giusto equilibrio fra quantità e qualità. L’inserimento in area di rigore nel primo tempo è da alzarsi in piedi ma sulla sua strada trova Zubeldia.

Asensio 6 - Anche lui perde qualche pallone di troppo ma quando è in area avversaria svolge il suo compito in maniera perfetta. Nel primo tempo sfiora il gol ma Le Normand compie un grande intervento mettendo in corner (Dal 61’ Rodrygo 6,5 - L’impatto è importante, sfrutta la sua rapidità e sfiora il gol del pareggio con un bel diagonale).

Mariano Diaz 5,5 - Si nasconde fra i difensori della Real Sociedad ma quando la retroguardia basca compie una sbavatura non riesce ad approfittare colpendo male di testa e cogliendo la traversa da ottima posizione (Dal 62’ Hugo Duro 6 - Si divincola bene fra le maglie difensive della Real Sociedad ma non riesce a trovare il guizzo decisivo).

Isco 6,5 - Non ha una posizione fissa. Si sposta su tutta la linea d’attacco delle Merengues mettendo palloni deliziosi per i compagni. Tutte le azioni pericolose della Real Sociedad partono dai suoi piedi (Dal 60’ Vinicius 7 - Cambia l’inerzia della partita insieme a Rodrygo. La sua rapidità mette in difficoltà la difesa avversaria e poi trova la zampata del pareggio allo scadere).

REAL SOCIEDAD

Remiro 6 - Deve fare gli straordinari questa sera. Vola su Modric nel primo tempo mettendo in corner una conclusione insidiosa del Pallone d’Oro del Real. Nulla può sulla conclusione di Vinicius deviata da Zubeldia.

Gorosabel 6 - Rischia molto quando Mariano Diaz lo sovrasta ma per sua fortuna il pallone impatta sulla traversa. Poi però non sbaglia un colpo in difesa murando Mendy alternando anche a buone discese sulla fascia (Dall’83’ Sagnan sv).

Zubeldia 6 - Nasce centrocampista e si vede da come imposta sempre l’azione con tranquillità. Patisce la rapidità degli attaccanti del Real ma alla fine riesce comunque a sbarrare la strada agli avversari. Sfortunato quando devia alle spalle di Remiro la conclusione di Vinicius.

Le Normand 6,5 - Ci mette il fisico murando ogni conclusione che arriva dalla distanza, che sia di Modric, di Isco o di Asensio. La deviazione sul tiro di quest’ultimo nel primo tempo vale un gol. Allunga il piede, invano, nel tentativo di arpionare il cross di Lucas Vazquez.

Monreal 6,5 - Inizia spingendo molto sulla corsia di sinistra ma quando il Real sale in cattedra è costretto ad arretrare il proprio raggio d’azione duellando con Lucas Vazquez. Parte meglio nella ripresa e serve a Portu il pallone del vantaggio.

Guevara 6 - Giocare di fronte a campioni del calibro di Kroos non è mai facile. Ha un calo, fisiologico, quando le Merengues impongono il ritmo non riuscendo più a tenere il pallone in mediana ma nella ripresa fa vedere nuovamente buone idee di gioco.

Zubimendi 6,5 - Vale lo stesso discorso del suo compagno di reparto anche se si fa preferire per qualità della giocata. Va a pressare sui centrocampisti del Real con ordine recuperando tanti palloni.

Portu 7 - Dopo un primo tempo difficile, ad inizio ripresa trova il gol del vantaggio con un colpo di testa dall’interno dell’area che pone fine all’imbattibilità di Courtois (Dal 72’ Barrenetxea 6 - Aiuta la squadra nel momento di maggiore sofferenza).

David Silva 6 - E’ il faro di questa Real Sociedad. Nella seconda parte del primo tempo quando cala di tono la luce si spegne e la squadra ne risente. Nella ripresa è più brillante e si vede (Dall’85’ Munoz sv).

Oyarzabal 5,5 - Si abbassa molto per aiutare Monreal con cui forma una buona catena di sinistra. Nella fase offensiva va a corrente alternata.

Isak 5,5 - Non arriva la settima partita di fila con gol per l’attaccante svedese che viene fermato dalla retroguardia del Real Madrid (Dall’82’ Fernandez sv).