Real Madrid-Villareal 2-1, le pagelle: Vinicius fantasma, diesel Benzema. Rulli si complica la vita

REAL MADRID-VILLAREAL 2-1

Marcatori: 20' Yeremi (V), 87' Benzema (R), 90+2 Modric (R)

REAL MADRID

Courtois 6 - Diventa il settimo portiere nella storia del Real Madrid a giocare tutte le gare in un campionato ma è solo una magra consolazione.

Odriozola 5,5 - Scatta dai blocchi per far valere il suo spunto. Dietro però sono dolori: si fa tagliare fuori da Bacca sul gol di Yeremi. (69' Nacho 6 - Dentro per blindare la difesa in vista dell'assalto finale, fa il suo dovere).

Eder Militao 6 - Impressionante nei recuperi in velocità, è lui a tenere in piedi il pacchetto arretrato. Uno dei pochi a crederci fino alla fine.

Varane 5,5 - Distratto, svagato in diverse situazioni. Non commette grosse sbavature ma la sua prestazione è senza mordente.

Miguel 6,5 - Zidane gli rinnova la fiducia preferendolo ancora una volta a Marcelo. Sarà una delle poche note liete. (69' Marcelo 5,5 - La pallida controfigura del terzino che fu il migliore nel suo ruolo non abbandona il viale del tramonto).

Valverde 5,5 - Un buon pallone offerto a Benzema e poco altro. Stavolta nessuna traccia dei suoi consueti inserimenti dentro l'area.

Casemiro 6,5 - Muro di gomma sul quale rimbalzano gli avversari. Recuperatore seriale di palloni, ne mette uno al bacio sulla testa di Benzema. (69' Mariano 5,5 - Dovrebbe dare maggior peso all'attacco, non lascia traccia).

Modric 6,5 - Sfiora il pareggio con una bella giocata slalomeggiante nel primo tempo, sembra l'unico lampo di un pomeriggio grigio. Poi si riscatta con il sigillo su una vittoria utile solo per le statistiche.

Asensio 5,5 - Parte da destra accentrandosi per lasciare il binario alle sovrapposizioni di Odriozola. Mette dentro qualche buon cross ma è troppo poco. (59' Isco 5 - Entra molle, gioca marce basse senza cambiare mai ritmo).

Benzema 7 - In versione gatto pigro prima del pareggio cancellato dal Var per questione di millimetri. Si divora due gol poi pareggia con una stoccata delle sue e mette sulla testa di Modric la palla del raddoppio.

Vinicius 4 - Completamente fuori dal gioco, tocca pochissimi palloni senza incidere. Non riesce mai a saltare l'uomo, un fantasma. (59' Rodrygo 6,5 - Più vivo e concreto del suo connazionale. Costringe Rulli all'errore e serve a Benzema l'assist del pareggio).

VILLAREAL

Rulli 5 - L'arte del complicarsi la vita. Qualche brivido di troppo nelle uscite e con i piedi deve ancora lavorare molto. Pasticcia regalando un assist non sfruttato da Benzema.

Miguel Gaspar 6 - Concentrazione maniacale nella fase difensiva. Il capitano ingaggia un interessante duello generazionale con Miguel Gutierrez.

Albiol 6,5 - Comanda magistralmente la piramide difensiva del sottomarino giallo. Difficile superarlo nell'uno contro uno, cede solo nel finale.

Pau Torres 6 - Con una guida esperta come Albiol diventa tutto più facile. Centrale con i fiocchi che fa gola a molti club, Benzema gli rende la vita difficile.

Pedraza 5,5 - Disinvolto nelle due fasi. Sostiene l'azione offensiva garantendo sempre un appoggio dal suo lato ai compagni. Crolla sui titoli di coda.

Trigueros 6,5 - Elemento indispensabile per la mediana di Emery, con dinamismo e aggressività va a contrastare ogni avversario. Quando esce la sua assenza si sente. (86' Moi Gomez sv)

Capoue 6 - Diga insormontabile a protezione della difesa, Sfrutta la libertà concessagli dal Real Madrid per tentare anche la conclusione in porta. (66' Coquelin 5,5 - Sostituisce anche nelle mansioni il suo compagno con minor efficacia e intensità).

Parejo 7 - Centrocampista di lotta e di governo, centro di gravità del gioco amarillo. Rischia di causare un rigore con un braccio un po' largo.

Gerard Moreno 6,5 - Uno degli attaccanti più sottovalutati del panorama europeo. Segna a raffica ma sa anche giocare a calcio. Fa il regista avanzato creando le premesse per il vantaggio. (80' Dani Raba sv)

Bacca 6 - I limiti tecnici sono gli stessi palesati durante la sua esperienza al Milan ma in area sa come muoversi. Movimento da grande attaccante sul vantaggio.

Yeremi 7 - 18 anni e una sfrontatezza invidiabile. Mette in ginocchio la difesa di Zidane al primo affondo segnando con un delizioso tocco morbido. E per poco non concede il bis. (80' Paco Alcacer sv)