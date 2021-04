Real Madrid, Zidane preoccupato dopo la vittoria nel Clasico: "Fisicamente siamo al limite"

A margine della fondamentale vittoria nel Clasico, Zinédine Zidane ha preferito non entrare nelle polemiche arbitrali sollevate dal Barcellona dopo il fischio finale: "Koeman dice che c'era un rigore su Braithwaite? È la sua sensazione, se l'arbitro dice che non è rigore, non è rigore. Ma ciò che conta per noi è quello che abbiamo fatto sul campo". Il tecnico del Real Madrid si è poi detto preoccupato per la condizione fisica dei suoi giocatori: "Fisicamente siamo al limite, ma l'importante oggi è aver ottenuto i tre punti. Non cambierà nulla, dobbiamo continuare così perché non abbiamo ancora vinto niente".