Real Madrid, Zidane: "Ramos può giocare fino a 40 anni. E spero lo faccia qui"

Intervenuto un conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha risposto alle domande sul futuro di Sergio Ramos: "Non so cosa succedderà. È un giocatore importante per noi e come allenatore posso solo dire che vorrei che restasse qui".

Ramos si vede giocando fino ai 40

"È un giocatore speciale. L'intenzione è buona perché vuole continuare a giocare. Ogni anno saprà se sta bene e se è come adesso ovviamente può giocare fino ai 40 anni, può essere".