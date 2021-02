Real Madrid, Zidane su Odegaard: "Gli ho chiesto di lottare per il posto da noi. Ha voluto andar via"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato di Martin Odegaard, ceduto in prestito all'Arsenal in questa finestra di mercato: "Voleva andar via, voleva giocare. Ci abbiamo parlato due o tre volte e basta. Quando è una richiesta del giocatore non puoi forzare la situazione. Lo sapevo e gli dissi che avrebbe dovuto lottare per il posto, che doveva avere pazienza perché avevamo bisogno di lui e il suo ritorno anticipato è stata una mia richiesta, però... L'importante è che sia contento e noi anche".