Regno Unito al lavoro per la finale di Champions a Londra: lunedì incontro con la UEFA

vedi letture

La UEFA è al lavoro per spostare la finale di Champions League da Istanbul a Londra. La finalissima è fissata per il momento a Istanbul, ma aumentano le pressioni per lo spostamento della sede dopo che il governo del Regno Unito ha esortato i tifosi a non recarsi in Turchia, Paese ritenuto a rischio. Lunedì si terranno i colloqui tra il massimo organo del calcio europeo e il governo britannico per provare a spostare la finale a Londra, con Wembley sede più probabile per il match tra Chelsea e Manchester City. Dal 17 maggio dovrebbero infatti essere allentate le restrizioni per i viaggi all’estero, ma la Turchia questa settimana è stata inserita nell’elenco dei Paesi ‘rossi’ visto l’aumento dei casi da Covid-19.