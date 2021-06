Rennes, Camavinga piace ai top club europei ma per il momento le offerte latitano

Il futuro di Eduardo Camavinga sarà con ogni probabilità lontano dal Rennes. Il giovanissimo talento è uno dei giocatori più ambiti nel panorama internazionale, con top club come Manchester United e Paris Saint Germania che lo seguono da tempo. Tuttavia, come riporta Metro, il Rennes fa sapere che nessuno si + fatto vivo per il giocatore e che al momento non ci sono offerte per il classe 2002.