Richarlison e la stima per Ancelotti: "Previde il mio ritorno al gol. La sua parola è potente"

vedi letture

Curioso aneddoto svelato da Richarlison in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Everton. L'attaccante brasiliano racconta di un colloquio con Ancelotti alla vigilia del match contro il Leicester dello scorso sedici dicembre, nel quale riuscì ad andare a segno, interrompendo un digiuno di reti durato sei gare: "Ero un po' infastidito dal fatto di aver segnato soltanto un gol su rigore in Premier League. Prima della partita col Leicester parlai con Carlo: lui mi disse di rilassarmi perché avrei segnato il giorno seguente, ed è esattamente ciò che accadde. La sua parola è... non so, potente".