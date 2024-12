Ufficiale Ricordate Cristian Chavez? L'ex Napoli riparte dalla terza serie argentina a 37 anni

Nel corso della sua carriera ha giocato anche in Italia, con la maglia del Napoli. Oggi Cristian Gabriel Chávez ha 37 anni e ha firmato con una squadra di terza divisione argentina, il Club Social y Deportivo Liniers.

Attaccante classe 1987, arrivò in Campania nell'estate del 2011 dal San Lorenzo ma tornò subito in Argentina, dopo aver collezionato appena due presenze nella squadra che era ai piedi di Edinson Cavani. Nel 2013 i partenopei lo cedettero a titolo definitivo al Pas Giannina, in Grecia, dove rimase per due anni e mezzo per poi tornare in Sudamerica.