Ufficiale Rinforzo in difesa per l'Al Duhail: ufficiale il brasiliano Tuta dall'Eintracht Francoforte

Accordo raggiunto tra l'Al Duhail e l'Eintracht Francoforte per il trasferimento del difensore centrale Tuta. Il brasiliano passa alla corte del club qatariota per 15 milioni di euro.

Questa la nota dell'Al Duhail: "L'Al Duhail Club è riuscito a ingaggiare il difensore brasiliano Lucas Silva Melo, soprannominato "Tuta", dal club tedesco Eintracht Frankfurt. Il giocatore 26enne, che gioca come difensore centrale, vanta una grande esperienza, avendo iniziato la sua carriera professionistica con il club brasiliano del San Paolo prima di trasferirsi nel campionato tedesco tramite l'Eintracht Francoforte. È stato poi ceduto in prestito alla squadra belga del Kortrijk prima dell'annuncio del suo trasferimento all'Al Duhail".

Questo invece il saluto dell'Eintracht: "Sei anni e mezzo fa, nel gennaio 2019, Tuta si è trasferito all'Eintracht Francoforte dal Sao Paulo FC, la squadra della sua città natale. La stagione successiva, l'allora ventenne si è trasferito in prestito per un anno al club belga KV Kortrijk, con cui ha collezionato 18 presenze in tutte le competizioni. Nell'estate del 2020, Tuta è tornato in Assia, maturando e diventando un professionista esperto della Bundesliga. Ha collezionato 187 presenze con l'aquila tedesca, segnando dieci gol e fornendo tre assist, e vincendo la UEFA Europa League nel 2022. Oltre alla Bundesliga e alla Coppa di Germania, il difensore centrale ha giocato per le Aquile in tutte le competizioni europee per club.

Il direttore sportivo Markus Krösche: "Tuta è stato una parte importante della nostra squadra negli ultimi anni e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel successo dell'Eintracht in questo periodo. Con la vittoria della UEFA Europa League, rimarrà per sempre nella storia del club. Pertanto, era scontato per noi accettare la sua richiesta di trasferimento. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri".