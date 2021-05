Rinvio Man United-Liverpool, comunicato Red Devils: "Rammaricati per le azioni commesse"

Dopo il rinvio della gara tra Manchester United e Liverpool per le feroci proteste dei tifosi locali contro la proprietà del club, i Red Devils hanno preso posizione con un comunicato diffuso sul loro sito ufficiale: "A seguito di discussioni tra la polizia, la Premier League, il Trafford Council e i club, la nostra partita contro il Liverpool è stata rinviata per ragioni di sicurezza legate alla protesta di oggi. Le discussioni si svolgeranno ora con la Premier League per determinare la data in cui il match verrà recuperato. I nostri fan sono appassionati del Manchester United e riconosciamo completamente il diritto alla libertà di espressione e alla protesta pacifica. Tuttavia, ci rammarichiamo per l'interruzione della squadra e le azioni che hanno messo in pericolo altri tifosi, il personale e la polizia. Ringraziamo le forze dell'ordine per il loro supporto e le assisteremo in eventuali indagini successive".