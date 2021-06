Rio de Janeiro contro la Copa America, il sindaco: "Potrei far annullare le gare previste qui"

La CONMEBOL ha spostato la Copa America in Brasile, scatenando grandi polemiche a causa dell'aumento dei contagi nel paese carioca. Cinque stati e quattro città ospiteranno le gare della maggiore kermesse sudamericana, ma una di queste quattro potrebbe saltare. Le partite previste a Rio de Janeiro, infatti, rischiano di essere annullato, come annunciato dal sindaco Eduardo Paes: "Non abbiamo chiesto che la Copa America si disputasse qui e se lo domandate a me credo che una competizione come questa, in tale momento storico, sia inopportuna. Pertanto potrei fare annullare le partite previste nella nostra città".