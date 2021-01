Rivaldo: "Bravo Koeman per la gestione dei giovani, male Zidane. Ter Stegen migliore al mondo"

vedi letture

Rivaldo, leggenda del Barcellona e oggi ambasciatore di Betfair, ha elogiato il modo in cui Ronald Koeman sta gestendo i giovani talenti della squadra blaugrana, bacchettando invece Zidane per la punizione inflitta a Vinicius jr.: "Ho sempre detto che la chiave per gestire i giovani talenti è non mettere troppa pressione su di loro e penso che Koeman stia facendo bene, lasciando fare a Busquets, Messi e Jordi Alba. Merita rispetto per come sta lavorando. Zidane sta facendo l'opposto di quello che ha fatto all'inizio, quando impiegava stabilmente Valverde, Rodrygo o Vinicius. Ho letto che lo scarso impiego di Vinicius potrebbe essere una punizione perché avrebbe guardato un cellulare durante un discorso negli spogliatoi. Certe situazioni non devono essere risolte così, lasciando un calciatore fuori, perché fai solo del male alla tua stessa squadra. Di solito si risolve tutto con una multa".

Pazzo di ter Stegen: "È il miglior portiere che abbia visto a Barcellona, anche davanti a Víctor Valdés. Molti non saranno d'accordo con me. Ho visto i primi passi di Valdés a Barcellona ed è vero che hanno uno stile simile, ma nonostante questo mi piace di più Ter Stegen, mi sembra migliore. Oggi è lui il miglior portiere del mondo".