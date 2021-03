Rivaldo sicuro: "Vedo Messi in fiducia e felice. Credo che rinnoverà il contratto"

Lionel Messi resterà al Barcellona? È uno dei tormentoni che ci accompagna ormai da diversi mesi, un mistero che ancora non è stato svelato. Rivaldo, sul sito di Betfair, è convinto che qualcosa sia cambiato e che ora ci siano ottime possibilità che il fuoriclasse argentino resti in Catalogna: "Il Barcellona sta migliorando nelle ultime settimane, sfruttando la forma eccellente di Messi e l'entusiasmo derivante dall'elezione di un nuovo presidente. Messi sembra molto più connesso e felice dall'arrivo di Laporta, un presidente che conosce bene. Per questo motivo, comincio a credere sempre di più che potrebbe raggiungere un accordo e firmare un nuovo contratto per rimanere nel club ancora per qualche anno".