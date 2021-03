Rivaldo: "Solo la Copa del Rey non salva la stagione del Barça. Può ancora lottare in Liga"

Rivaldo, ex giocatore di Barcellona e Milan, ha parlato del momento della squadra blaugrana: "È sempre bello lottare per i titoli e raggiungere la finale di Coppa avvicina la squadra a un obiettivo, ma non credo che vincere il trofeo salverà la stagione del Barcellona. Secondo me, con la Champions quasi persa, il Barcellona dovrebbe lottare per conquistare LaLiga. Ci sono ancora tante partite e si può ancora lottare. Se riuscirà a vincere entrambi i titoli, allora sì, potremmo dire che è stato un successo".