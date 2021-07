Rivedi Benitez: "Da un allenatore ci si aspetta che lotti per la squadra. Io lo faccio sempre"

Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell'Everton. L'ex tecnico di Napoli e Liverpool ha firmato un contratto di tre anni con i Toffees e ha commentato ai canali ufficiali del club: "Sono stato a Madrid e Napoli, ne ho sempre difeso i colori. Ho allenato Valencia, Extremadura, Tenerife e Liverpool... Ho lottato per ogni club che ho allenato. Se mettiamo la cosa in prospettiva, l'unica cosa che ci si aspetta da un allenatore è che lotti per la sua squadra e io lo farò di sicuro. Sono qui per cercare di vincere ogni partita, è qualcosa che appartiene alla natura di ogni allenatore".