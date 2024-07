Ufficiale Romania, cambia il commissario tecnico: Iordanescu non rinnova il contratto

vedi letture

Edward Iordanescu non è più il commissario tecnico della Romania. La Federazione rumena ha annunciato l'addio del selezionatore, reduce da un buon Europeo, dopo che quest'ultimo ha rifiutato il rinnovo di contratto per altri quattro anni (il suo attuale contratto era in scadenza a fine luglio). Di seguito il comunicato ufficiale:

Edward Iordănescu, il cui contratto scade a fine luglio, non continuerà nella nazionale rumena. Dopo le discussioni, la Federazione Calcistica rumena comprende e rispetta la decisione di Edward Iordanescu di prendersi una pausa. Mister, grazie per il tuo lavoro, per la dedizione in questo periodo impegnativo e per i risultati ottenuti in Nazionale! Ti auguriamo tanto successo per i tuoi progetti futuri, credendo che il nome Edward Iordanescu continuerà ad avere un impatto positivo sul calcio rumeno in futuro".