Caso Ronaldo, non solo il campo dietro le tensioni. Anche la mancata convocazione di Cristiano Jr
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Simone Lorini
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02.10.2026 11:26Calcio estero
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Vitor Pinto, vicedirettore del quotidiano Record, ha parlato di un ulteriore motivo di malcontento per Cristiano Ronaldo che, a suo avviso, potrebbe aver influito sulla decisione del capitano del Portogallo di lasciare il ritiro della nazionale prima della partita di Nations League contro la Danimarca.
La questione riguarda la mancata convocazione del figlio maggiore del fuoriclasse, Cristiano Ronaldo Jr., nella nazionale giovanile portoghese. "C'è un altro motivo che ha ferito Cristiano Ronaldo. Credo non sia direttamente collegato al suo addio alla nazionale, ma in momenti come questo tutto si accumula. Cristiano Ronaldo c'è rimasto male perché Cristiano Jr. non è stato convocato nell'Under-16", ha dichiarato Pinto.
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