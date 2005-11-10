Primo gol di Cristiano Ronaldo dopo l'addio al Portogallo. Sale a quota 987 in carriera
Luca Bargellini
Primo gol di Cristiano Ronaldo dopo il suo addio alla Nazionale portoghese. Il fenomeno dell'Al Nassr ha messo a segno questa sera la sua 987ª rete in carriera, a -13 da quota mille, nel match di AFC Champions League contro l'Al Sadd vinto 2-1. Per l'ex Juventus questa è la prima rete su calcio di rigore dopo aver fallito i precedenti tre tiri dal dischetto. Di seguito il quadro completo dei risultati, il resto del programma e la classifica aggiornata della competizione:
AFC CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Neftchi Farfogona-Al Hilal 2-2
Tractor-Al Wasl 1-5
Shamal-Al Ahli 3-2
Al-Ain-Esteghlal 1-1
Al-Ittihad-Pakhakor 2-0
Al Quwa Al Jawiya-Al Gharafa 2-1
Newcastle Jets-Kashiwa 1-2
Daejeon-Beijing Gouan 3-2
Kyoto-Pohang 1-0
Cong An Ha Noi-Kobe 3-1
Ratchaburi-Johor DT 1-1
Shanghai Port-Buriram 3-1
Al-Ahli Dubai-Al Qadisiah 1-5
Al Nassr-Al Sadd 2-1
Mercoledì 25 novembre
Ore 11:00 - G-Osaka-Port FC
Ore 11:00 - Kashima-Jeonbuk
AFC CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA EST
1. Kobe – 12 (differenza reti +3)
2. Kashima – 10 (+10)*
3. Kashiwa – 10 (+6)
4. Shanghai Port – 10 (+5)
5. Kyoto – 10 (+4)
6. G-Osaka – 8 (+5)*
7. Johor DT – 8 (+3)
8. Jeonbuk – 7 (+1)*
9. Beijing Guoan – 7 (-1)
10. Cong An Ha Noi – 7 (-1)
11. Daejeon – 7 (-1)
12. Buriram – 3 (-3)
13. Port FC – 3 (-5)*
14. Ratchaburi – 2 (-4)
15. Pohang – 1 (-8)
16. Newcastle Jets – 0 (-14)
* una gara in meno
AFC CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA OVEST
1. Al-Ain – 13 (differenza reti +11)
2. Al Qadsiah – 11 (+10)
3. Al Hilal – 10 (+3)
4. Esteghlal F.C. – 10 (+3)
5. Al Nassr FC – 9 (+3)
6. Al-Ahli Dubai – 9 (-2)
7. Al Ahli SC – 8 (+2)
8. Shamal – 8 (+2)
9. Al-Ittihad FC – 7 (-1)
10. Al Wasl – 6 (+2)
11. Al Quwa Al Jawiya – 6 (-3)
12. Neftchi Fargona – 5 (-2)
13. Tractor – 2 (-6)
14. Al Sadd – 2 (-6)
15. Pakhtakor – 2 (-7)
16. Al Gharafa – 0 (-9)