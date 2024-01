Ufficiale Ruben Botta torna in A argentina: l'ex Inter firma un annuale con il Talleres

Ruben Botta torna in Serie A argentina. L'ex attaccante di Inter e Bari, dove ha militato nelle ultime due stagioni, è ufficialmente un nuovo giocatore del Talleres, che lo ha acquistato nelle scorse ore dal Colon, club argentino che milita in seconda divisione. Botta, accolto con grande calore dalla squadra di Cordoba, a 33 anni ha firmato un contratto annuale, pronto a rimettersi in gioco.