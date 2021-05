Ruben Dias migliore in campo contro il PSG: "Pazienza ed equilibrio. Sarà una finale splendida"

Una prestazione mostruosa, che gli ha portato in dote il premio di Man of the Match della sfida di ieri tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Ruben Dias ha trasformato la difesa della squadra di Guardiola, la finale è anche merito suo: "Sono molto contento, siamo stati pazienti. Dovevamo difendere bene e abbiamo meritato la vittoria. Essere in finale è una sensazione bellissima", ha detto il portoghese ai canali della UEFA. "Abbiamo trovato un buon equilibrio, difendiamo bene come squadra e non importa quali giocatori siano in campo. Poi abbiamo elementi che possono creare pericoli: Mahrez è stato fantastico con i due gol. Domani (oggi, ndr) guarderò l'altra semifinale, la finale sarà splendida con qualsiasi avversario. Sappiamo di avere le qualità per vincere".