Rudiger si scusa con De Bruyne dopo il brutto scontro: "Non era intenzionale, mi spiace"

Protagonista di un duro intervento ai danni di Kevin De Bruyne, costretto poi a lasciare il campo della finale di Champions League, il difensore del Chelsea Antonio Rudiger, sui social, si è voluto scusare pubblicamente con l'avversario belga: "Mi dispiace davvero per l'infortunio di Kevin De Bruyne. Ovviamente non era intenzionale da parte mia: sono già stato in contatto con Kevin personalmente e gli auguro davvero una pronta guarigione e spero che potremo vederlo di nuovo in campo molto presto".

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 30, 2021