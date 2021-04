Sabato il funerale del Principe Filippo: la Premier League riprogramma Wolves-Sheffield

La Premier League cambia il suo calendario in segno di rispetto per Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, scomparso all'età di 99 anni. La FA ha riprogrammato il match tra Wolverhampton e Sheffield United, inizialmente previsto per sabato 17 aprile alle 16.00, alle 21.15 dello stesso giorno per evitare di andare in diretta in concomitanza con il Ceremonial Royal Funeral.