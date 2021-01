Salah: "Il mio futuro? E' nelle mani del Liverpool. Finché sarò qui darà sempre il 100%"

Mohamed Salah torna a parlare del suo futuro. L’attaccante egiziano del Liverpool ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale norvegese TV2: “Se lo chiedete a me dico che voglio rimanere più a lungo possibile, ma come ho già detto il futuro è nelle mani del club. Darò sempre il 100% fino all’ultimo minuto in cui giocherò per questa società. E lo farò per le persone che mi mostrano amore”.